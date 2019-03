Video ja galerii: Gruusia restoranis kogunenud siinsed oravad ei söanda veel pidutseda

Kivimägi sõnutsi on näha, et rahvas ei lepi pärast oravate aastaid kestnud valitsemist võimu haaranud koalitsiooniga. Samal ajal möönis ta, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) võtab siinses ringkonnas suuresti Mart Helme häältesaagi toel tõenäoliselt võidu. See teda aga ei morjenda.