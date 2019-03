Indrek Tarand: Kindralstaap oleks eeldanud, et toon rohkem tulemust

Indrek Tarand kogus eilsel valimistepäeval 1057 häält. “Kui minul paluti see töö enda peale võtta, siis toimisin oma parema jõu ja teadmiste kohaselt. Kindralstaap oleks eeldanud, et toon rohkem tulemust, aga nullist 1000ni tõusta pole kõige hullem. Olen väga rõõmus nende Pärnumaa inimeste üle, kes taipasid, mida ma esindan ja hääletasid selle poolt,” ütles Tarand. “Tallinna poisina oleksin ma ehk Tallinnas suutnud midagi enamat, aga alati tuleb mõelda tervele Eestile,” lisas Tarand. Mis puudutab Eesti uue valitsuse kokku panemist, siis väitis Tarand tal puuduvat 100protsendise kindlust, et ei teki Läti- ja Rootsi-laadseid probleeme.