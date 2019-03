Mart Helme: Iga hinna eest me valitsusse ei trügi

Mart Helme ütles valimisjärgsel hommikul, et tal on kerge magamatuse tunne, aga peetakse sõjanõu ja oodatakse esimest külalist, kellega pidada eelläbirääkimisi. “Vaatame, mis välja tuleb. Meil on väga selge oma pakett, mida sooviksime koalitsioonilepingus näha. Eks teistel ole muidugi oma ja küsimus on keskpunktis, kus kokku tullakse. Selge on see, et valitsusliit peaks olema kolmest osapoolest, aga iga hinna eest me valitsusse ei trügi. Oleme valmis olema opositsioonis ja meie tegevus seal saab olema väga terav ja edukas ning liberaalide agenda elluviimist takistame kindlasti, muutes selle neile väga ebamugavaks ja populaarsust kahandavaks,” lubas Helme.