EKRE vaatlejad loodavad ülelugemisel Pärnumaal hääli juurde saada

Kaubamajakas tegutsenud valimisjaoskonna nr 10 komisjoni liige Alar Ehala, kes kuulub EKRE ridadesse, ütles, et kehtetuks tunnistatud sedelite seas on mõni sedel, kus kandidaadi number on saanud kirja rasvaselt ehk valija on numbrikombinatsiooni mitu korda üle kirjutanud.

“Number on üle kirjutatud, mitte soditud. See on üheselt mõistetav. Ei ole nii, et kuus on näiteks seitsmeks parandatud,” seletas Ehala.

Häälte ülelugemise juures viibinud Edmond Penu, kes kandideeris valimistel EKRE nimekirjas, arvas, et nii võib esialgne valimistulemus muutuda kahakohalise arvu võrra.

“Mandaatide arvus see ilmselt midagi ei muuda, kuid küsimus on põhimõttes,” märkis Penu.

Penu jutu järgi tahavad vaatlejad kehtetuks tunnistatud sedelid oma silmaga üle vaadata ja paluda linna valimiskomisjonil ülekirjutatud numbriga paberid kehtivaks tunnistada.

Pärnu linna häältelugemiskomisjoni esimees Tiina Roht ütles, et häälte ülelugemisel vaadatakse kehtetud sedelid uuesti üle ja kui tuvastatakse, et valija tahe on üheselt mõistetav, kuulutatakse sedel kehtivaks.

Roht märkis, et samamoodi võidakse mõni kehtivaks tunnistatud sedel kehtetuks kuulutada. “Varasematel valimistel on seda juhtunud,” seletas ta.

Kaebusi ja pretensioone linna häältelugemiskomisjonile valimiste kohta Rohti sõnade kohaselt ei esitatud.

“Mõni valija võis jaoskonnas arvamust kõvema häälega väljendada, kuid need juhtumid lahendati kohapeal,” lisas Roht.

Pärnu linnas pandi valimiskastidesse 14 369 sedelit, millest kandidaatidele anti 14 237 häält. Esimesel häälte ülelugemisel tunnistati kehtetuks 132 sedelit. Rikutud sedeleid oli 39.

Kui kolme päeva jooksul valimiste kohta ühtegi kaebust ei esitata, peaks üle loetud hääled lõplikult kinnitatama kolmapäeval. Kolm päeva on õigus vaidlustada ka häälte ülelugemise tulemusi. Kui proteste ei esitata, peaks tulemus leidma lõpliku kinnituse neljapäeval. Kaebuste puhul võidakse hääled taas üle lugeda.