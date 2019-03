“Siili” abil peatatud autojuht veedab märtsi arestikambris

Pärnu politseijaoskonna patrullitalituse juht Henry Murumaa avaldas lootust, et kuust ajast arestikambris mehele piisab, mõistmaks tegude tõsidust. “Sellisel kiirusel kihutada on juba iseenesest väga ohtlik, kui sellele lisada läbimõtlemata möödasõidud, mille tulemusel vastutulevad autojuhid järsult tee äärde pidid tõmbuma, siis saab vaid loota, et kuu kambris ja pool aastat liiklusest eemal paneb mehe oma rikkumiste tõsidust mõistma,” sõnas Murumaa.