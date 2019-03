Juhtkiri: Pärnumaa sai tugeva esinduse

Teised valimised järjest on valimisaktiivsus Pärnumaal ulatunud üle 60 protsendi, jäädes vähe alla riigi üldisele näitajale. Esimeste valimiste ajal 1992. ja 1995. aastal küündis aktiivsus isegi 70 protsendi piirimaile, et siis kukkuda 54,34 protsendini 2003. aastal, mis tähendas, et aastail 1999–2011 jäi osavõtt Pärnumaal alla 60 protsendi.

Teadsime, et Eesti Konservatiivne Rahva­erakond on üllataja, aga et nii suurelt, seda ei osanud ette näha. Nii Reformierakonna kui Keskerakonna puhul räägiti, et mõlemad teeksid hea tulemuse, kui saaksid kaks kohta, aga et Reformierakond viib Pärnumaalt parlamenti kolm esindajat, oli üle ootuste. Keskerakond hoidis positsiooni, kuid kahe mandaadi võtmiseks ei jätkunud jõudu. Isamaas olid realistid, kes üle ühe mandaadi suurt ei lootnudki. Sotsid pidid pudenema, sest nagu nende esinumber Indrek Tarandki möönis, oli Pärnumaalt mandaati saada raske ülesanne.