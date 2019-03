Alev, kellelt dopingupatune röövis olümpiakoha: Kui tiimis intriige tekkis, olid need alati Andreasega seotud

Kuidas dopinguskandaalist kuulsite?

Ma ei ole ühe päeva jooksul nii palju uudiseid veel lugenud. Isegi loengul refresh’isin kõiki ­uudiste lehekülgi, et tuleks rohkem infot peale. Keskendusin pigem sellele kui koolile ja enda tegemistele need kaks päeva. Ajavahe tõttu siin (Colorados, M. P.) õhtupoolikul ei tulnud uudiseid, sest Eestis oli öö. Meil algab trenn kell 7.30, aga ärkasin kell 6, et uudiseid lugeda.