Galerii: õhuakrobaadid noppisid medaleid

Sel nädalavahetusel toimus Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis esimest korda õhuakrobaatikavõistlus International Pole and Aerial Championship Polygon Europe. Tegu oli rahvusvahelise posti- ja õhuakrobaatikavõistlusega, kus võisteldi akrobaatiliste etteastetega soolo, duo või grupina. Pärnakaid saatis edu just õhurõngavõistlustel.