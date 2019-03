Video: pagarid avaldavad Pärnu populaarsemate vastlakuklite saladuse

Taluturu kondiitrid Riina ja Merily ütlesid, et edu toob kodumaise tooraine kasutamine. Samuti pidavat sealse kondiitrinurga reegel number üks olema, et täidisega ei tohi koonerdada ja vahukoort peab panema palju.

Selliste näpunäidete järgimine tõi Taluturu lettide ette pikad järjekorrad. Sabas seisnud Kätlin ütles, et siit saab linna parimaid kukleid. Samuti ootejärjekorras olnud Kaja kinnitas sama ja lisas, et temal ei ole taluturu kuklites aastate jooksul kordagi pettuda tulnud.

Mahediku kondiiter Kaja ütles, et nemad kasutavad vastlakukleis hea maitse tagamiseks täistera-nisujahu, Eesti võid ja vahukoort. Et kaup on nõutud, tõestab asjaolu, et tavaliselt on vastlapäeval tehtud umbes 300 kuklit, kuid vahel valmistatakse neid rohkemgi.