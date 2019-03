Galerii: olgu ilmaga lood, nagu on, aga vastlaliugu peab saama

Jõulumäel kelgutamas käia on Libatse lasteaia-algkoolil pikk traditsioon, tänavu võeti Vahenurme kooli lapsedki punti.

Lasteaia-algkooli majandusjuhataja Sirje Elvala rääkis, et hommikul ehmatas neid küll vihmasadu, kuid sõit võeti siiski ette. “Lapsed oli rõõmsad ja liug oli pikk, kuigi kindad ja riided said märjaks,” märkis Elvala.

Jõulumäe tervisespordikeskuse haldus- ja arendusjuht Enn Tasalain ütles, et lund kelgumäel veel jagub ja hoolimata tänasest heitlikust ilmast on kelgumägi täies hiilguses. “Aprillini saab liugu lasta, kui on soovi. Kui vaid linnarahvas kasutaks seda võimalust,” lausus ta.