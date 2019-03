20aastane Pärnumaa Playback võib tänavu tulla viimast korda

“Meile tundub, et oleme staarijäljenduskonkurssi korraldanud väga palju aastaid, kokku vist juba 13. Selle aja kestel on meie korraldamisoskused, osalejate ja pealtvaatajate ootused ja tehniliste lahenduste nõudmised palju muutunud,” rääkis Rääma põhikooli juht Elmo Joa.

Esialgne eesmärk – korraldada äge üritus maakonna koolinoortele – on Joa sõnutsi muutunud. Sellele on lisandunud teine, koolile hulga olulisem eesmärk: anda suurüritust korraldavatele Rääma kooli õpilastele ettevõtlikkuse ja meeskonnatöö kogemus.

“Praegu toimub meie koolis ja osaleme koolist väljaspool väga paljudel ettevõtlikkusüritustel. Playback on selle kogemuse saamiseks meile liialt kulukas. Aastaid tagasi saime hakkama hulga väiksema eelarvega. Vahepeal võimalused avardusid, kuid neistki jääb vajaka,” selgitas Joa.

“Tahaksime korraldada midagi muud, vaja on vaid ägedat ideed, mis mõjuks uudsena,” põhjendas Joa.

Joa oli kindel, et järgmiseks aastaks suudab kool kindlasti välja pakkuda uue formaadi, mis annab õpilastele võimaluse praktiseerida ettevõtlikkust. “Võib-olla peame aasta pausi, kuid võime julgelt kinnitada, et Weekendit me korraldama ei hakka,” nentis ta.