Laanepüükuked klaarivad arveid tiivahoopidega

Võrreldes laanepüüd teiste meil tegutsevate metsakanalis­tega, võib tähele panna, et laanepüü on tõesti pisike, pea haki mõõtu metsaelanik. Välimuse poolestki jääb laanepüü ülejäänud metsakanadele – metsisele ja tedrele alla. Viimasena mainitute isaslinnud eristuvad emastest ­silmanähtavalt. Selleks aga, et laanepüü sugupooltel vahet teha, tuleb alustaval linnuhuvilisel korraga silmata nii isas- kui emas­lindu ning seda veidi kauem, kui laanepüüdele meeldiks ühel kuuseoksal paigal püsida. Üldjoontes näib jässaka kehaga laanepüü ­eemalt hallikaspruunina.