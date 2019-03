Lennuraja pikendamine ajab piirinaabrid ärevusse

Kuigi Pärnu lennuväli jääb pärast lennuraja pikendamistki senistesse piiridesse, pole Tori vallavalitsus pudelist väljalastud džinni sinna ­tagasi saanud ja korraldab 18. märtsil Sauga teenuskeskuses detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu. See ­tähendab, et Tartu arhitektuuribüroos Artes Terrae koostatud 219,34 hektari suuruse krundi plaani on huvitatud isikud üksipulgi selgeks teinud ja esitanud vallamajja ühe ettepaneku detailplaneeringu kohta ja 15 arvamust ehitusloa eelnõule.