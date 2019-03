Laguneva Kalli kiriku muster elab edasi Pusa maalides

Pusa ehk Piret Bergmann sai äsja 40aastaseks. Sestap kätkeb tema uusimate maalidega juubelinäitus “Roosa täpi saladused” endas elu kulgu. Andmata täpset vastust sellele, kas tegu on esimeste või viimaste hingetõmmetega, kas seal on üldse vahet või liigub kõik ühtlases voos ühest pildist teise.

Kes on Pusa maale korra näinud, tunneb talle omase detailirohke igale poole sirutuvaid-kaarduvaid taimi meenutava mustri alati silmapilguga ära.

“See ongi see, et sa võtad ühest niidiotsast kinni ja lähed seda mööda edasi,” kõrvutab Pusa väljakujunenud kunstnikukäekirja elumustriga, mis igaühel on isesugune.