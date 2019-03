Jalmar Vabarna toob suvepealinna Setu meeleolu ja folgi

“Mõte teha Treski küüni eriprogramm ja rännata Setumaalt kaugemale tuli loomulikust huvist alustada suvehooaega juba varem. Pärnu kontsertõhtu on järjekorras teine ja ootame kohtumist pärnakatega väga. Suviti oleme ikka pidanud arvet, kes ja kui kaugelt meile Setumaale külla on tulnud. Pärnu ja Pärnumaa inimesi on olnud omajagu, mis valmistab heameelt. Sellest ka otsus kontserdisari “Treski Küün rändab” siia tuua,” selgitab Vabarna.