Maailmarändur Meigo Märk sai Vietnamis isaks, kuid kavatseb rännakut jätkata

​20. oktoobril jagas Märk uudist, et on rännakul leidnud armastuse ja abiellus vietnamlanna Sâm Khiêm Liễuga. Eile kell 15.10 kohaliku aja järgi sündis neile Thai Binhi linnas tütar.

“Meil läheb praegu hästi. Minu abikaasa Sâm on väga tugeva tervise, tahte ja huumorimeelega. Tütre tervis on praegu samuti väga hea,” ütles Märk.

Tütre nimeks sai Maria Mai Märk. Nimelt Mail on Vietnami keeles kaks tähendust: esiteks on see Hiina uusaastal õitsev kollaste õitega väike puu ja teiseks tähendab homset päeva.

Aasia kultuurides on väga oluline sündinud lapse tähtkuju.

“Kuna tütar pidi sündima keisrilõike abil, siis sündimiseks kõige soodsama ja heaendelisema täpse päeva ja kellaaja (eile kell 15–15.30) pani kuukalendri alusel paika kohalik astroloog. Nii õnnestus kõik ajastada,” selgitas Märk. Samuti sõitis Vietnami Meigo ema Marja, kes toetab vastseid vanemaid kogemuste ja teadmistega.

Ümbermaailmareisi plaani lapse saamine ei muutnud, kuid vahepeal tuleb Märgil teha aastane paus. “Prognoosime rännakut jätkata aasta lõpus või uue alguses,” ütles ta.

Lihulase sõnutsi on see võimalik väikelapsegagi. “Mulle jääb alatiseks meelde nelja aasta tagune kohtumine ühe prantsuse paariga Türgis Sümela kaljukloostris. Nad reisisid karavaniga koos viie-, kolme- ja poolteiseaastase lapsega. Nad kutsusid mind oma karavani lõunale. Olin ülimalt hämmastunud, kui kannatlikud nad olid,” meenutas ta.

“Kuna minu abikaasal Sâmil on pikaajaline suur unistus just ümber maailma reisida, plaanime edasi rännata juba kolmekesi,” rääkis Märk. “Mina ikka jalutades, et läbida veel vähemalt 20 000 kilomeetrit, ja abikaasa koos tütrega minu lähedal väikese haagissuvilaga.”

Sellisel juhul ei pea Märk kandma rasket kotti ja säästab tervist. “Vahel saaksin joosta. Olen juba varemgi mõne maratoni läbinud. Abikaasa on ülimalt toetav ja väga tahab, et ma selle pika jalutamise kindlasti lõpule viiks. Seega meil on ühine unistus,” oli Märk optimistlik.

Aastane rännupaus on paaril kavas veeta väikeses ja rahulikus Vietnami külas.