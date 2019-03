Valeri Buravkov: Kalurite süüdistamine jätkub

Sealt öeldi mulle, et ei saa mulle anda kirjutaja telefoninumbrit. Tegin ettepaneku, et andku nad kirjutajale minu telefoninumber ja võtku ta minuga ühendust. Kolme ja poole tunni pärast helistati mulle ja teatati, et kui mul tekkis küsimusi, võtku ma ühendust pressiesindajaga meili teel. Et mitte lugejat liigse lobaga vaevata, toon ühe näite: artiklis väidetakse, et Kairo Sutt on kõik isiklikud asjad kätte saanud. Artikkel kirjutati 6. veebruaril, selle artikli kirjutamise ajal on meil 7. märts. Käisin keskkonnainspektsiooni Pärnu büroo juures isiklikult ja veendusin, et Kairole kuuluv väikebuss seisab ikka veel nende õue peal. Helistasin Kairole ja küsisin, kas ta on laost oma asjad kätte saanud, vastus oli eitav.