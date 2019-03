Millised kodumaised filmid ja raamatud olid mullu pärnakate seas kõige populaarsemad?

Vaatajarekordeid purustav Anton Hansen Tammsaare “Tõde ja õiguse” ainetel vändatud linateos paneb inimesi uue köite järele haarama praegugi. “Eeldame, et selline raamat on kodus olemas. Film annab aga tugevalt tunda ja nii on teost hakatud rohkem ostma,” rääkis Johanson. Niisamuti oli “Seltsimees lapsega”. Mullust klientuuri iseloomustab naise arvates patriootlikkus, mis Eesti Vabariigi juubeliaasta puhul on loomulik.