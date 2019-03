Nädalast jäi kõlama: Luhtunud tango

Nagu Jüri Ratas ajakirjanikele ütles, osutus punaseks jooneks maksupoliitika. Reformierakond ei taganenud oma lubadusest kehtestada kõigile 500eurone tulumaksuvaba miinimum. Rikaste poputamisega ei saanud Keskerakond kaasa minna. Tango tantsimiseks on vaja­ kahte, kuid Ratas andis Kallasele korvi. Osa vaatlejate arvates kõige lihtsam võimuliit REKE jäi sündimata.

Reformierakonna seis näikse muutuvat aina küsitavamaks. Nüüd peab Kallase leer arvestama võimalusega, et tõrjutud (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) ja alandatud (KE) ning väiksemad vennad (Isamaa ja SDE) hakkavad omakorda otsima kokkupuutepunkte. KE+Isamaa+SDE annaks välja vähemusvalitsuse mõõdu, mis poleks Eesti huvides. Võimalik, et on saabunud olukord, kus EKREt ei saa valitsust tehes eirata, kui soovitakse jätta Reformierakond veel neljaks aastaks opositsiooni.