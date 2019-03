Galerii: heategevuskontserdiga koguti kaluriküla lasteaialastele raha rahvariiete ostuks

Seekordse heategevuskontserdi tuluga toetab kaluriküla lasteaia soovi saada endalegi Audru kihelkonna rahvariided, nagu need on meister Maie Kalbuse valmistatuna nüüd seljas koolilastel, kes valmistuvad suureks laulu- ja tantsupeoks.

Kooli saalis jätkus vaid mõni vaba tool, kui kaunilt kujundatud lavalt teadustati esimene esineja, lasteaialaste lauluring, kes esitas Kersti Kuuse “Mu kodune maa”. Nii suure publiku ees oli neljal tüdrukul ja kahel poisil pisuke esinemisnärv sees, aga sellest saadi üle, sest “Mu kodu on väike, mu kodu on kena...”.

Lustlikud tekstid kostümeeritud teadustajatelt hoidsid meeleolu ja tempot. Lasteaialaste tantsuring, siis esimese ja teise klassi tantsurühm, siis kolmanda ja neljanda klassi süit kolmest rahvalikust tantsust, mille muusikale konsterdielamuse nautijad rütmikalt kaasa plaksutasid. Mudilaskoor, teadustajate ansambel Lustakad Lindid ning suurepärane finaal Audru kooli laste ja Lindi lappajate esituses “Kirisabalind”.

Külakosti toojad, laulja Vaiksoo ning helilooja ja pianist Ehala olid Lindi külas esimest korda. Lavalemineku eel jagasid nad kontserdi esimese poole muljeid.

“Rahvariides lapsed, kes tantsivad, saabki ainult väga hea mulje jätta ja hakkan aimama, et siin on eeloleva tantuspeo kava numbris sees ja need tantsud on nii kenasti ära õpitud. See on hästi tore, kui suured väikestega koos tantsivad,” rääkis Ehala. “Vaatasin, kuidas lava kõrval õpetaja õigel ajal lükkas esineja peale. Teadustaja aga ei teadustanud niisama, vaid tegi nagu teatri moodi etteaste.”

“Minule jäid ka eelkõige silma noored, kes teadustasid ja nad olid nii loomulikud, toredad ja julged kõige selle juures. Ei tea, kas mina nende vanuses nii julge olingi, see tekitab rõõmu,” jätkas Vaiksoo lavapartneri mõtet. “Pean sama ütlema, et kui sa näed neid väikesi toredaid tantsulapsi rahvariietes tantsimas ja siis mõtled, et sellises väikeses kohas keegi nii intensiivselt ja nii toredalt nende lastega tegeleb, see on täiesti kiiduväärt ja kuldaväärt tegevus loomulikult.”

Mõlemad arutlesid, et kui kogukond teeb midagi oma jõul ja laste heaks, siis see näitab, et ettevõtlikkust ja pealehakkamist Lindil jätkub.

“Siin on näha, et hakkajaid inimesi on palju. Ja üldse kõik see armas koolikene: ma vaatan, kuidas seina peale on maalitud ja need joonistused ja milline omavaheline suhtlus siin on. See on kindlasti kantud armastusest ja siirast soovist midagi ära teha,” mainis Vaiksoo.

Heategevuskontserdi korraldamise mõte Pärnu linna Lindi külas teostus nagu eelnevatelgi aastatel kooli hoolekogu ja õpetajapere algatusel ja ettevalmistustega, mis jäävad nende ja väikeste esinejate teada, aga ka lastevanemate panusega, kes pühenduvad võimalustele, mida kohalik kool ja lasteaed pakuvad. Aga ka võrratu küpsetiste valiku ja šokolaadidega, millel ümbris spetsiaalselt valmistatud, ikka “Südamest Sinule”.