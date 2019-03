Kahtlemata on niisugune käitumine metsloomale šokeeriv ja pigem tehti hülgepojale sellega rohkem kahju kui kasu. “Eile lootsime veel, et ema tuleb poja juurde. Kuid viigritel on väga suur ohutunnetus ja kui ema tunnetab väiksematki ohtu, siis ta ei tule. Kuna viiger on teise kategooria kaitsealune loom, tuli nüüd juba kiirelt tegutseda,” rääkis metsloomaühingu Pärnu piirkonnajuht Kaisa Vaik.