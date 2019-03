Satelliidipilt: tuul tõi jää Pärnu lahte tagasi

Jäämurdja EVA-316 kapteni andmetel ulatuvat jää eileõhtuse seisuga Pärnu lahes kümme meremiili muulidest, see teeb pisut üle 18 kilomeetri. Läänerannikul on küll lahvandus, aga laevadel sellest suuremat kasu pole, sest nende tee kulgeb keset lahte.

Palmeti väitel on Pärnu laht seega üldiselt küllalt tugeva jääga kaetud. “Tuuled veel rüsisid jääd. Rüsijää tähendab seda, et jäätükid lähevad üksteise otsa ja muudavad läbitavuse veel raskemaks,” selgitas ta. Lisades, et jäämurdjat on veel mõnda aega vaja. Kaugele ei tihanud Palmet ennustada, aga pakkus, et sellised jääolud kestavad paar nädalat.