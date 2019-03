Toitumisnõustaja: Motivatsioonipuudus ja meeleolukõikumised võivad viidata lünklikule menüüle

Toitumisnõustaja märgib, et oma keha eest hoolitsemine on esmatähtis, sest füsioloogilised muutused mõjutavad omakorda vaimu ehk aju- ja närvisüsteemi tööd. Pärnakast personaaltreeneri ja toitumisnõustaja Kaisa Torni jutu järgi pöörduvad tema poole eelkõige need inimesed, keda vaevavad tugev stress ja psühholoogilised probleemid, kel on puudulikud teadmised õigest ja tasakaalustatud toitumisest ja vähene füüsiline koormus. Torn selgitab oma kogemusele tuginedes, et tihti ei tarbita kasulikke rasvu, küllaldaselt rohelisi köögivilju ega teraviljatooteid.