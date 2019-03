Pärnu politseijaoskonda hakkab juhtima Üllar Kütt

15. veebruarist 3. märtsini väldanud avalikule konkursile esitas sooviavalduse seitse inimest, kellest neli kutsuti vestlema komisjoniga, kuhu kuulusid Lääne personalitalituse juht Merje Kink, Lääne prefektuuri teabebüroo juht Argo Tali, Pärnu jaoskonna piirkonnapolitseinik Rauno Lensment, Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp, Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ja Lääne prefekt Kaido Kõplas.

Pärast vestlusi ja komisjoniga arutamist tegi Lääne prefekt ettepaneku ametikohal alustada Üllar Kütile, kes 2014. aastast on juhtinud Pärnu jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse tööd. Politseinikuna on Kütt töötanud pea 25 aastat.

Kõplas rääkis, et konkurss oli tugev ja vestlusvooru jõudis mitu väga head kandidaati. Küti kasuks rääkis tema pikaaegne ja tulemuslik töö ennetuse valdkonnas, kogukondliku politseitöö väärtustamine ja arendamine ning juhikogemus eri ametikohtadel.

„Üllar Küti kogemused ennetustöös ja mitu edukalt juhitud projekti on muljet avaldavad. Viimane hea näide Pärnus on lähisuhtevägivalla pilootprojekti juhtimine,“ rääkis Kõplas. „Näen, et tal on pealehakkamist ja tahet kogukonna turvalisuse heaks palju ära teha. Kahtlemata on ta oma ala professionaal, oskuslik suhtleja ja abivalmis kolleeg. Soovin talle uues ametis edu!“ lisas prefekt.

Kandidaatidega vestelnud linnapea ütles, et komisjoni valik langes kogemustega juhile, kes ajaga on õppinud tundma kogukonda ja siinse piirkonna eripärasid. „Usun, et uue juhiga jätkub hea koostöö turvalisuse alal ja ennetus- ja kogukonnaprojektide puhul,“ sõnas Kosenkranius.

Üllar Kütt alustas 1994. aastal tööd liikluspolitseinikuna, ta on juhtinud Paide patrullitalitust ja Paide politseijaoskonda. Kütt märkis, et nii tööka ja kogenud meeskonna juhiks hakata on ühtaegu nii suur rõõm kui katsumus. „Pikka aega jaoskonda juhtinud Andres Sinimeri on teinud head tööd, soovin tehtut arendada, kuid katsetada ka uusi lähenemisviise,” avaldas ta.