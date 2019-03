Tõnu Kann: Üleriigiline show “Kraps”

Nüüd on Kraps Riia loomaaia rehabilitatsioonikeskuses. Ujub vaba rannikumere asemel vangina vannis. Kui kõik läheb hästi ja loom paari kuuga ise kala püüdma õpetatakse, lastakse ta ehk oma loomulikku elukeskkonda tagasigi. Küllap kiibistatult ja elukestva jälgimise all. Riia loomaaed ja kiibistamine on selle loo plusspool.