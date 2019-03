Ülle Leesmaa: Iga kaheksas Eesti elanik on puudega. Kas tõesti?

Puudega inimeste arv on maakonniti väga erinev. Kõige rohkem on neid Põlva maakonnas: neljandik elanikest. Kõige vähem aga Harjumaal: umbes seitse protsenti. Vanuserühmiti avaneb veel vastuolulisem pilt. Nii on üle poole Põlvamaa pensioniealistest puudega, samal ajal kui Harjumaa eakaaslastest on puudega vaid viiendik.