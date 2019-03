Toomas Kivimägi: Kas tõesti Ungari? Tänan, ei!

EKRE (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) võttis oma. Võttis selle, mida neile prognoositi. Pärnumaal rohkemgi. Kusjuures nad ei pidanud väga pingutamagi. Pärnus oli kõigil teistel sellevõrra keerulisem, et erakonna juht Mart Helme kandideeris siin. Sellevõrra said konkureerivad nimekirjad märkimisväärselt vähem hääli. EKRE võttis kogu Eestis 17,8 protsenti häältest, Pärnumaal 28,1 protsenti. Arvude keeles: Pärnumaalt tuli EKRE-le üle 4200 hääle rohkem kui riigis keskmiselt.

Valimiste ülekaalukas võitja oli Reformierakond. Skeptikuid oli enne valimisi palju. Domineeriv oli arvamus, et Reformierakond võistleb teise koha peale. Olin optimistlikum, rääkisin viigist. Lisades, et kui oleme viimase arvamusuuringu järgi paar protsenti Keskerakonnast maas, siis võidame. Tänu tugevamale nimekirjale. Ent tulemus ületas kõige optimistlikumadki prognoosid. 34 mandaati riigikogus pole varem võtnud ükski erakond. Seljavõidu markantseim näide on Kaja Kallase 20 072 häält Jüri Ratase 9702 vastu. Nii suurelt pole valitsev peaminister väljakutsujalt vist kunagi ajaloos sisse saanud. Kui see ei ole rahva punane kaart peaministrile, siis mis veel?