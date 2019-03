Aeg leida endale sobiv territoorium ja kaasad

Tänavu näib talve lõpp mitmepalgeline. Välistatud pole seegi, et veel aprilliski maalib päike lumevaibale puude sünkjaid varje. Sellegipoolest on muutunud valgusrežiim, mis kutsub tiivulistes esile kevademõtted. Aeg on leida endale sobiv territoorium ja kaasa – ikka selleks, et kindlustada linnusoo jätkumine. Kevadel on minu meelest parim tutvuda võsaraadiga.