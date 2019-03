Pärnu linnavalitsuse kunagine spordinõunik Uno Koort on praeguseks jäänud soodustuskelmuses ja toimingupiirangu rikkumises süüdi nii Pärnu maakohtus kui Tallinna ringkonnakohtus. Koort on aga endist viisi veendunud oma süütuses. Nii on aastaid väldanud protsess jõudnud otsapidi riigikohtusse.