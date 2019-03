Emakeel lapsesuust: kes on eestlane ja kuidas teda ära tunda?

Koolieelse lasteasutuse seadus märgib, et lasteaia tasandil on tarvis tunda tähti, osata veerida ühe- ja kahesilbilisi sõnu ja jutustada lihtsamaid tekste. Torni sõnutsi vastutab kooliks ettevalmistamise eest lapsevanem ehk lasteaed kannab toetaja rolli.

Sestap tuleb mõista, et kodu ja vanemad peavad niisamuti lapse arengule kaasa aitama. Kui küsisin õpetajalt, kas kodune ja lasteaias räägitav keel erinevad, avaldas ta, et pigem ei. Sellegipoolest tunnistab ta, et teatud maneerid ja näiteks halvustavad sõnad tulevad rühma kaasa just väljastpoolt. Selle väljajuurimisega nähakse vaeva.