Kõrvaklappidest paitas kõrva „Puuduta mind oma tulise palgega....“ Tõnu Kõrvitsal ja Kristiina Ehinil 2014. aasta laulupeoks valminud meistriteosest „Puudutus“. Lihtne, aga ilus ja valus värsirida. See kõlas kui kodu. Ja eesti keel? See on end mulle avanud kui üks kodu vorme. Võin olla kus tahes maailma otsas, kuid emakeele kuulmine tekitab külmavärinaid.