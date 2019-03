Vutihooaeg sai hangede vahel avapaugu: tippliigades kaasa löövad Pärnumaa tiimid seavad kõrgeid sihte

Esiliiga tiimil Pärnu Vaprusel ja esiliiga B tasandil mängiivatel Pärnu jalgpalliklubil ning Vändra Vaprusel on alanud hooajaks kõrged sihid.

Tippliigadesse kuuluvad Pärnumaa vutimeeskonnad on väravavõrgud talvekorterist välja otsinud, et neid järgmise 35 nädala jooksul võimalikult tihti sahistada: esiliiga tiimil Pärnu Vaprusel ja esiliiga B tasandil mängiivatel Pärnu jalgpalliklubil ja Vändra Vaprusel on alanud hooajaks kõrged sihid.