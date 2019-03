Sirle Matt: Kel sugulane kesklinnas, võidab

Küsimus pole rahvuste läbisaamises. Kooli algus on niigi suur muutus, aga kui 95 protsenti õpilastest kõneleb emakeelt, mida minu laps ei mõista, siis kuidas ta selles keskkonnas hakkama saab? Kas olukorras, kus pedagooge napib, leiab kakskeelne kool pädevaid eesti keelt kõnelevaid aineõpetajaid? Kui pedagoogid on suures osas visiit­õpetajad ehk käivad osaajaga tunde andmas, kas lapsel tekib oma kooli tunne?

Teisalt on plussegi. Tammsaare koolis avatav eestikeelne klass on väike: 20 õpilasega. Lapsele ei teeks paha maast madalast võõrkeeli õppida, see võiks olla eelis tulevikus. Suhtlemine muust kultuurist lastega laiendab silmaringi. Ent vanematele peaks jääma valik.