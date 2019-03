Video: kas Pärnu haigla parkimiskohad on tõesti liiga kitsad?

Pärnu maakohtus arutlusel olnud Pärnu haigla autoparklas juhtunud liiklusõnnetuse eest määratud rahatrahvi juhtumit menetledes tuvastas kohus muude asjaolude kõrval, et parkimiskohtade suurus haigla parklas ei vasta heale ehitustavale ega Eesti standardile, mille kohaselt suure käibega parkimiskoha vähim laius on 2,7 meetrit ja pikkus viis meetrit. Haigla parkla mõõdud on väiksemad.