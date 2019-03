Pärimusmuusika pole enam ammu vanaemade meelismuusika

Bändiliige Katariina Tirmaste usub, et Eesti kontekstis ei ole pärimusmuusika enam ammu vanaemade meelismuusika. “Järjepidev traditsioon on põhimõtteliselt katkenud, nii on meie loomingki kui meenutus ammustest aegadest, olles huvitav eeskätt viisi tõttu, kuidas meie seda tõlgendame,” selgitas Tirmaste. Ta usub, et kui noored pärimusmuusikast huvituvad, elab see vahepealse katkestuse kiuste edasi.