Juveliiridünastia asutaja Fabergé jõudis ringiga kodulinna tagasi

Pärnu Fabergé seltsi asutaja kunstnik Tiina Ojaste tõdeb, et haruldane kunst on säilinud ja viimaks suvepealinnagi jõudnud tänu sealsetele meistritele. Nad jätkasid tööd 1920. aastatel Uuralis, mille Permi oblasti kunstikolledžisse rajati oskuste edasiandmiseks kivinikerdajatele ja skulptoritele eriala. Miks just sinna? Sest on materjali.