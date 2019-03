Märt Pilme: Ratasele mekivad tema enda sõnad

Ratas püüab praegu väita, nagu ta poleks öelnud, et välistas enne riigikogu valimisi valitsusse mineku Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE). Kui Eesti 200 pani ebaõnnestunud kampaania käigus venelasi ja eestlasi vastandavad plakatid Tallinnas trammipeatusse üles, mõistis Keskerakond eesotsas Ratasega need hukka. Aga nüüd siis EKRE, kelle poliitika muu hulgas vastandabki eestlasi venelastele, suurendades rahvustevahelist lõhet, mida aastakümneid on üritatud vähendada, järsku kõlbab partneriks. Kas Keskerakond unustab tõsiasja, et suur hulk nende valijaid on vene rahvusest, kelle vastu EKRE on viha õhutanud? “Ma olen öelnud, et kui EKRE oma väärtusi ei muuda, on minul väga raske nendega koostööd teha. Kui muudab, siis me võime sellest teemast rääkida,” ütles Ratas valimisjärgsel päeval. Nii et hoopis EKRE on väärtusi muutnud? Lubage kahelda.