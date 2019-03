Sindis võõrast poekotist haaramine rullis lahti ulatusliku kriminaalasja

Juhtunu jäädvustab kaupluse külge kinnitatud omavalitsusele kuuluv turvakaamera, mille pildile politsei igal ajal ligi pääseb. Nii ei jää see kuritegu korrakaitsjatele märkamata. Salvestist vaadates võib esmapilgul tunduda, et tegemist on väikelinna ühekordse sigadusega. Pealtnäha labane kotijooks ja peksmine võtavad aga hoopis suuremad mõõtmed.