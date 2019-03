Jurist annab nõu: kuidas käituda löökaugu tekitatud kahju korral

Löökaugud on igakevadine mure: nendest läbi sõites võivad puruneda sõiduki rehv, velg, vedrustus ja muud silla detailid. Kogu seda laadi, sõidutee hooldusega seotud kahju saab aga sisse nõuda tee omanikult: üldjuhul omavalitsuselt või neile teenust osutavalt asutuselt.

Eesti Õigusbüroo juristi Merike Roosilehe sõnutsi on väga oluline kohe teavitada juhtunust politseid ja fikseerida asjaolud tunnistaja juuresolekul. “Teehooldus on teeomaniku ülesanne ja kui selle puudulik teostus põhjustab liiklejale kahju, võib hüvitist nõuda teeomanikult, üldjuhul omavalitsuselt,” selgitas jurist.

Väga tähtis on auto kahjustused ja teeolud kohapeal üles pildistada. Korrektse asjaajamise korral on omavalitsusel keeruline kahju hüvitamisest keelduda, ka näiteks tee ebatasasusest hoiatav liiklusmärk ei vabasta üldjuhul vastutusest.

Roosileht lisas, et loomulikult on sõidukijuhil kohustus järgida liiklusmärke ja kinni pidada liikluspiirangutest. Teeomanikul puudub hüvitamise kohustus, kui ta suudab tõendada, et juht eiras liikluspiiranguid ja sõitis näiteks teeoludega sobimatu kiirusega.