Druva tõusis taas esikohaheitlusse

"Edu tõi see, et mängisime kaks päeva väga kvaliteetset bridži," kommenteeris Oja Druva mängu. "Võistkonna kapten Leo Luks, kes sai perelisa ja seekord kaasa ei teinud, ütles, et ärge alla saja punktiga tagasi tulge. Kapteni nõudmine sai täidetud."