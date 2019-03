Video: part kirjutas Pärnus tasuta transpordi lukku uue peatüki

Sulisest reisijast eile video teinud Janar Tagu sõnutsi pole ta varem sellist asja oma silmaga näinud. “Märkasin, et eemalt triivib mööda jõge jäätükk, millel istub part. Videos liikus jääpank kümmekond meetrit ja ma ei märganud, et minust möödudeski oleks lind vette sulpsanud. Võib-olla jõuab ta niiviisi Kihnu alla. Mine tea, kas ta oli teinud jääle pesa ega märganud, et jää liikuma hakkas,” viskas video autor nalja.