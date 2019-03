Galerii: Kuninga kooli õpilased saavad palju teadmisi reisides

Veebruari viimasel nädalal osalesid Kuninga kooli õpilased ja õpetajad projekti “Climates: together for the better” asjus lähetusel Hispaaniale kuuluval Tenerife saarel.

Seal toimunud töötubades kogusid osalejad teadmisi päriskodustest liikidest Tenerifel, kõnniti looduskaunites kohtades Teide vulkaani matkaradadel ja Arguamansa ürgmetsades ning anti oma panus keskkonnahoidu, istutades puukoolis loorberipuuistikuid. Projekti eesmärk on õpilaste keskkonnateadmisi süvendada ning seeläbi keskkonnateadlikke ja -säästlikke noori kujundada.

11.–15. märtsil toimus ühel ajal suisa kaks lähetust: üks Saksamaale, mis oli mõeldud nii õpilastele kui ka õpetajatele, ja teine oli õpetajate koolitusnädal Prantsusmaal. Prantsusmaal vaatlesid pedagoogid tunde, õppisid partnerkoolide parimast praktikast, läbisid täienduskoolitusi ja andsid kohalikele lastele külalistunde.

“Tunni lõpuks oskasid väikesed prantslased eesti keeles tervitada, öelda oma nime ja vanuse ning nimetada eri loomi,” jutustas Kuninga kooli projektijuht Liis Raal-Virks nende kooli õpetajate antud tunnist. Projekti “Read and write together to travel across the 21st Century Europe” eesmärk on algkooliõpilastes lugemishuvi kasvatada ning lugemis- ja kirjutamisoskust parandada.

Samal ajal valmistati Saksamaa lähetusel tuleviku ametimehe tööriietusi, leiti arhitektuurilisi lahendusi tulevikubüroodele ja filmiti videointervjuusid inimeste karjäärivalikutest. Projekti “Four Cs for the 21st Century - Curiosity, Cooperation, Communication and Creativity” siht on õpilasi tööturuks ette valmistada, arendades neis 21. sajandil olulisi oskusi nagu koostöö- ja suhtlusoskus.

“Kõigi kolme projekti asjus partnerriikides lähetustel käinud õpilased ja õpetajad tutvustasid projektinädala jooksul välismaal tehtut ja partnerriiki ennast,” jutustas Raal-Virks infopäevast. Nii sai näiteks eri laudade taga sirvida raamatuid, vaadata fotoalbumeid lähetusnädalast, näha ja katsuda suveniire ning osalenud õpilastelt küsida rohkem infot nii projekti kui külastatud paiga kohta.

Samuti toimusid seal partnerriikidega seotud töötoad: näiteks sai Hollandi laua taga joonistada Delft Blue stiilis taldrikuid ja Itaalia laua taga arvutist kõrvaklappidega kuulata ilusat kohalikku muusikat. Aulas anti hea ülevaate kõigi kolme projektiga seni saavutatud tulemustest.

Näiteks vaadati projektide käigus tehtud videoid, tutvuti õpilaste koostatud voldikutega, mis jagavad kasulikke nippe, tehti Vernier’ anduritega katseid, loeti nelja riigi koostööna sündinud 8–11aastaste laste kirjutatud ühismuinasjuttu, uudistati õpilaste tehtud pilte, logosid ja fotosid ning partnerkoolide õpilaste saadetud tervituskaarte.

Ühtlasi said noored ennast proovile panna ja mõõtu võtta eri projektidega seotud võistlustel. Kõige populaarsemaks kujunes degustatsioonilaud, kus õppurid, õpetajad ja vanemad mekkisid partnerriikidele omaseid suupisteid. Laual oli näiteks Prantsuse ja Hollandi juuste, Ungari röstitud kõrvitsaseemneid, Itaalia ja Saksamaa küpsiseid, Hispaania tortiljasid ja salsakastmeid.

Kohaletulnutele tutvustati planeeritavaid Erasmus+ projekte ja õpilastele-vanematele jagati programmi kohta infot.