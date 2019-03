Valter Parve: Hoogne paigalmarss

Pärnu linnavolikogu piirkondliku arengu komisjoni viimatisel koosolekul püüti nimetada noori ümbritsevaid ohutegureid ja leida mingeidki lahendusi üha kasvavale murekohale. Kõigepealt on vaja mõista probleemi ulatust: peale inimeste raiskamise on kasvatamata jäänud noorte puhul tegemist meie rahvast sajandeid koos hoidnud kommete kadumisega. Sel pinnal võrsunud trots, vastandumised ja rahulolematus ohustavad nii riiklikku kui igaühe isiklikku turvatunnet.

Selle eest, et riik õigel ajal ei sekkunud (kokkuhoid? ükskõiksus?), tuleb hiljem mitu korda rohkem raha välja käia: korravalve, kohtulikud karistamised, rehabilitatsioon, sotsiaalhooldus. Need on väga kallid ja tihti kahjuks nõrgad abinõud. Sihitult vedelevad, väljakutsuva käitumisega noored on millegi tagajärg ja kui põhjused tähelepanuta jätta, läheb riigis kõik (st hoogne paigalmarss) vanaviisi edasi. Kõik algab kodust ja kui saamatu pere varakult tuge ei saa, võib noore inimese elu kuluda vigade parandusele.