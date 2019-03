Juba 23. üleriigiline koolinoorte vokaalansamblite ja kaheksas üleriigiline noorte vokaalansamblite konkurss on lauluõpetaja Margrit Kitse sõnutsi sündmus, millest on alati tore osa saada.

“Kõik õpetajad kogu riigis on teinud selle nimel väga palju tööd. Neil on nii põnevad seaded ja lapsed laulavad sellise mõnusa energiaga, et see loob alati väga hea õhkkonna,” põhjendas Kits.