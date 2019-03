Ma ei taha kirjeldada, mis eelnes nende tänavakividele kukkumisele. Ütlen vaid, et tegevuse siht oli saavutada lühike teadvuskadu.

Niisugustest toimingutest räägitakse vahel kui mängudest, kuid minu arvates ei mahu oma või kaaslase keha viimine minestusse mitte kuidagi selle mõiste alla. Mäng on positiivne, seda saadavad rõõm ja õppimine. Selle kaudu toimub areng. Teadvusetult tänavale kukkunud lapsed astusid hoopis sammu lähemale kroonilistele peavaludele, ajukahjustusele või isegi surmale. See on enesekahjustamine.