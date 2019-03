Pärnu vutinaiskond ihkab supekarika koju tagasi tuua

“Kõik on meie endi teha! Väljaku kõrval loodan näha palju fänne, sest toetus on meile oluline. Pealegi näete väljakul heitlemas kaht Eesti parimat naiskonda,” kutsus Hoop üles kaasa elama.

Naiste superkarikale on mängitud kümme aastat. Pärnakate auhinnariiulit on see kaunistanud seitse korda, pealinlased on kolmel korral võitnud karika, millele mängitakse liigahooaja eel.