Mari Tikerpuu: Ohvriabitöötaja ei saada kedagi minema

Tihti ei pöördu inimesed pärast vägivalda või muud halba kohtlemist abi saamiseks politsei poole või ei mõista, et see, kuidas nendega käitutakse, on vale või keelatud. Samuti võib abi küsimiseni jõudmine võtta aastaid, sest ohvriga käivad kaasas häbi, süütunne või hirm. Selleks, et ükski inimene ei peaks murega üksi jääma, on abiks telefoni- ja veebinõustajad.