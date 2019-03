Kanuutaja õpib sebrade keskel looma välja laskma

LAVi maratoniaerutajad on tugeva tasemega, aga selles ei peitu põhjus, miks Karlson laagripaigaks niisuguse riigi valis. “Tulin Ungari aerutamiskoondisega kaasa. Läbi raskuste,” viitab pärnakas sellele, et sai teise maailma otsa minna tänu ungarlasest treeneri Imre Pulai lobitööle. Ungari koondise peatreener ei kiida siiani heaks, et Karlson kaasa võeti, aga sportlastega saab ta hästi läbi. “Neil sellest otseselt kasu pole, et mina siin olen. Treeningurühmad lähevad suureks ja neil on kodunt juurde võtta inimesi, kui vaja.” Karlson püüab häid suhteid hoida, et tulevikuski saaks koos laagrites käia.