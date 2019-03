Nooruse majas meenutatakse poetessi, kel Stalini terrorirežiim aastakümneteks suu lukku pani

„25. märts on sobiv päev rääkida eelmise sajandi stalinismi ohvritest. Tahaksin Anna Ahmatovale pühendatud näituse taustal rääkida tema kannatustest ja inimestest, kes kannatasid sellepärast et olid temaga seotud,” ütles Ljulko. „Venemaa üht suurimat poetessi jälitati ja kuulati pealt, aga pole kunagi hoitud vahi all. Rahvas sai Ahmatovast kuulda 1949. aastal, kui teda ajalehtedes avalikult häbistati. Ahmatovat represseeriti väga julmal moel: tapeti ja vangistati talle lähedasi inimesi.”