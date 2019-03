Veerandsada aastat hiljem: Square üllitas esimese albumi

“Oleme omavahel arutanud, mis meid eristab teistest Eesti bändidest. Ja leidnud: ilmselt see, et me pole nii pika kooseksisteerimise aja vältel plaati välja andnud,” avaldas muusik. “Isegi korra käis peast läbi, et äkki ei annagi välja, ongi originaalsem. Aga ei! Meil on uus puhang, selles on asi. Ja me pole enam nii väga punk ka. Kes kuulama tuleb, veendub ise.”